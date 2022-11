Solidarität Irans Fußballer verweigerten Mitsingen bei Hymne

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Iranische Fans in Katar zeigten Solidarität mit Protests in der Heimat Foto: APA/Reuters/dpa

D ie Mitglieder des iranischen Teams haben am Montag bei der Fußball-WM in Katar unmittelbar vor Beginn ihres Auftaktspiels gegen England darauf verzichtet, beim Abspielen ihrer Nationalhymne mitzusingen. Alle elf blieben still. Iranische Aktivisten sehen darin eine Geste der Unterstützung für die landesweiten Proteste im Land. Sie hatten vor der Partie an diesem Montag auf eine Solidaritätsbekundung der Spieler gehofft.