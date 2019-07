Ryf triumphierte überlegen vor Steurer .

Topfavoritin Daniela Ryf hat am Sonntag eindrucksvoll den Ironman Austria in Klagenfurt dominiert. Die vierfache Weltmeisterin aus der Schweiz triumphierte beim Langdistanztriathlon mit 3,8 km Schwimmen im Wörthersee, neuer 180-km-Radstrecke und 42 km Laufen in 8:52:20 Stunden. Über 26 Minuten hinter Ryf wurde die Vorarlbergerin Bianca Steurer Zweite und sicherte sich damit einen WM-Startplatz.