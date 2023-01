Irreführende Nachrichten Musk ab Dienstag wegen Tesla-Tweets vor Gericht

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Tesla-Chef muss wegen irreführender Twitter-Nachrichten verantworten Foto: APA/AFP

T esla-Chef Elon Musk muss sich wegen Manipulation der Aktienmärkte durch einen Tweet im Jahr 2018 ab Dienstag vor einem Gericht im US-Bundesstaat Kalifornien verantworten. Wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte, wies Bundesrichter Edward Chen Musks Forderung zurück, das Verfahren von San Francisco in den Bundesstaat Texas zu verlegen, wohin der Tesla-Chef den Firmensitz mittlerweile verlegt hat. Am Dienstag soll demnach die Auswahl der Geschworenen beginnen.