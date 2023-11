Israel: Mehr als 11.000 Ziele seit Kriegsbeginn getroffen

Darunter befänden sich Kommandozentralen und Terrorzellen der Hamas, teilte die israelische Armee Mittwoch früh weiter mit. Bei Kämpfen am Vortag hätten die Bodentruppen in der Gegend von Jabalia im Norden Gazas mehrere Hamas-Terroristen aufgespürt, die sich in einem mehrstöckigen Gebäude nahe einer Schule, eines medizinischen Zentrums und in Regierungsbüros verschanzt hatten.

Die Bodentruppen hätten daraufhin die Luftwaffe angeordnet, die Terroristen anzugreifen, hieß es. Bei dem Großangriff kamen Dutzende Menschen ums Leben. Wie das Militär weiter erklärte, bombardierte die Luftwaffe auch ein mit Panzerabwehrraketen bewaffnetes Fahrzeug, das auf die israelischen Streitkräfte zugefahren sei.

Der Iran verurteilte unterdessen den Angriff des israelischen Militärs auf das palästinensische Flüchtlingslager Jabalia scharf. Außenamtssprecher Nasser Kanaani sprach in dem Zusammenhang von einer "brutalen Attacke" und warf dem Erzfeind der Islamischen Republik Kriegsverbrechen vor, wie aus einer Erklärung des Außenministeriums vom Dienstag hervorgeht. Die iranische Staatsführung hatte in den vergangenen Wochen seit Beginn des Gaza-Kriegs dem jüdischen Staat immer wieder gedroht.

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden bei dem gezielten Luftangriff auf Jabalia rund 50 Terroristen getötet, auch der Hamas-Kommandant Ibrahim Biari, der den Angaben nach unter anderem an den Hamas-Massakern im israelischen Grenzgebiet am 7. Oktober beteiligt war.

Die im Gazastreifen herrschende Hamas hatte am 7. Oktober bei einem beispiellosen Großangriff auf Israel nach israelischen Angaben mindestens 1.400 Menschen getötet und mindestens 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Als Reaktion auf den Hamas-Angriff nahm Israel den Gazastreifen unter Dauerbeschuss. Durch die israelischen Bombardierungen wurden nach nicht unabhängig überprüfbaren Angaben der Hamas seit dem 7. Oktober mehr als 8.500 Palästinenser getötet, darunter mehr als 3.500 Kinder.

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden am Dienstag bei Kämpfen im Gazastreifen elf Soldaten getötet. Das ist der größte Tagesverlust für die Streitkräfte seit dem Angriff von Hamas-Kämpfern auf Israel am 7. Oktober, bei dem etwa 300 Soldaten und 1.100 Zivilisten getötet wurden. Die meisten der am Dienstag im Gazastreifen getöteten israelischen Soldaten seien Infanteristen gewesen, deren Fahrzeuge von Panzerabwehrraketen getroffen wurden, berichtete Reuters.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen die israelischen Streitkräfte (IDF) ins Westjordanland ein, um Führungsmitglieder des örtlichen Ablegers der Palästinenserorganisation Fatah festzunehmen. Dabei wurde das Haus des Generalsekretärs der Fatah in Jenin, Ata Abu Ramila, umstellt. An mehreren Orten der Stadt soll es zu Schießereien gekommen sein. Bei den Kämpfen wurden zwei Palästinenser getötet und mehrere verletzt, wie die israelische Zeitung "Haaretz" online in Berufung auf palästinensische Quellen berichtete. Am Montag hatte die Fatah im gesamten Westjordanland einen "Tag des Zorns" verkündet und die Palästinenser zu Protestkundgebungen aufgerufen.

Die Kommunikationsnetzwerke des Gazastreifens sind seit den Nachtstunden wieder vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Die Internet- und Telefonverbindung wurde "von außen" getrennt, gab der größte Telekommunikationsanbieter in den Palästinensergebieten, Paltel (Palestine Telecommunications Company), in der Nacht auf Mittwoch auf Twitter (X) bekannt. Erst vergangene Woche war das Netz vorübergehend vollständig unterbrochen, bis es am Wochenende wieder hergestellt werden konnte.