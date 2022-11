Israel wählt wieder ein neues Parlament

Werbung

Es ist bereits die fünfte Wahl binnen dreieinhalb Jahren. 40 Listen treten dabei an, nur ein Drittel wird aber voraussichtlich die 3,25-Prozent-Hürde schaffen. Auch bei diesem Wahlgang könnte es erneut zu einer Pattsituation zwischen dem Lager des ehemaligen Regierungschefs Benjamin Netanyahu und seinen Gegnern kommen. Netanyahus rechtskonservative Likud-Partei wird voraussichtlich wieder stärkste Kraft im Parlament.

Das Lager des aktuellen Regierungschefs Yair Lapid und seiner Zukunftspartei umfasst Parteien vom rechten bis zum linken Spektrum. Der 58-jährige Lapid hat sich für die Gründung eines unabhängigen Palästinenserstaates ausgesprochen. Sein Lager eint aber vor allem der Wille, eine Rückkehr Netanyahus zu verhindern. Gegen den 73-Jährigen läuft ein Korruptionsverfahren.

Lapid rief am Dienstag zu einer regen Wahlbeteiligung auf. "Geht heute wählen, für die Zukunft unserer Kinder, für die Zukunft unseres Staates, wählt gut, und viel Erfolg uns allen", sagte er nach Angaben der Nachrichtenseite ynet bei der Stimmabgabe mit seiner Frau Lihi in Tel Aviv.

Netanyahu äußerte sich "etwas besorgt" über den Ausgang der Wahl. Bei der Stimmabgabe in Jerusalem verwies der Likud-Vorsitzende darauf, dass die Wahlbeteiligung in Hochburgen der politischen Konkurrenz bisher höher sei. Er hoffe dennoch, den Tag "mit einem Lächeln zu beenden". An seine Anhänger appellierte Netanyahu, sofort an die Urnen zu gehen. Nach Angaben des Zentralen Wahlkomitees lag die Beteiligung um 9.00 Uhr (MEZ) bei knapp 16 Prozent - etwas höher als bei der Wahl im März des vergangenen Jahres.

Die Regierungsbildung könnte auch nach diesem Votum schwierig werden. Das rechtsextreme Bündnis von Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir gilt als möglicher Königsmacher. Umfragen sehen ihre Religiös-Zionistische Partei als drittstärkste Kraft im Land. Ob sich Netanyahu mit ihnen und den beiden strengreligiösen Parteien eine Mehrheit von mindestens 61 der 120 Abgeordneten sichern kann, ist aber ungewiss.

Mit dem Endergebnis der Wahl wird nicht vor Donnerstag gerechnet. Präsident Isaac Herzog bestimmt nach der Wahl, wer den Auftrag zur Regierungsbildung erhält. Der Kandidat hat dann vier Wochen Zeit, eine Koalition zu bilden. Wie nach der Wahl im Vorjahr könnte es Wochen oder Monate dauern, bis eine Regierung steht.