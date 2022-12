ISS Leck an Sojus-Kapsel wahrscheinlich gefunden

AN APA / NÖN.at

Russisches Modul derzeit an ISS angedockt Foto: APA/dpa

R aumfahrtspezialisten haben möglicherweise das Leck an der Außenhaut einer an die Internationale Raumstation ISS angedockten russischen Sojus-Kapsel entdeckt. Das teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Montag in Moskau mit.