Drei Tote bei Gebäude-Einsturz .

Beim teilweisen Einsturz eines Gebäudes sind in Norditalien eine Frau und ihre zwei kleinen Kinder ums Leben gekommen. Ein Teil eines fast 70 Meter langen Industriegebäudes in Albizzate, einem Vorort von Mailand, sei plötzlich auf die Straße gekracht, berichteten am Donnerstag mehrere italienische Nachrichtenagenturen.