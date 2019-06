Großdemo gegen Kreuzfahrtschiffe in Venedig .

Nachdem ein Kreuzfahrtschiff am vergangenen Sonntag in Venedig beim Anlegen plötzlich außer Kontrolle geraten und in ein Boot voller Touristen gekracht ist, haben tausende Menschen am Samstag in Venedig für den Bann von Luxuslinern aus der Lagunenstadt demonstriert. "Raus mit den Monsterschiffen aus Venedig", lautete der Slogan der Demonstranten, die durch die Innenstadt zogen.