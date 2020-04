"Es ereignet sich, das was unsere Experten vorhergesagt haben: In einigen Tagen wird die Epidemiekurve endlich sinken", sagte Fontana. Er lobte die Leistungen des lombardischen Gesundheitssystems, das mit einem "dramatischen Tsunami" konfrontiert sei. "Natürlich gibt es Probleme, doch niemand anderer hat das bewältigen müssen, was unsere Ärzte in den Nothilfen lombardischer Krankenhäuser bewältigen", sagte Fontana.

Der lombardische Präsident warnte vor der Gefahr einer zweiten Coronavirus-Welle im Oktober und November. "Das schließen die Wissenschaftler nicht aus, daher müssen wir gut vorbereitet sein", erklärte Fontana, ein Politiker der rechten Lega. Die Zahl der Todesopfer in Italien wächst weiter, doch die Zahl der Infektionen hat sich seit einigen Tagen stabilisiert.

Die in Rom regierenden Sozialdemokraten (PD) forderten indes eine Verstaatlichung des derzeit auf regionaler Basis organisierten Gesundheitssystems in Italien. Die Unterschiede zwischen nord- und süditalienischen Regionen seien zu stark, forderte der stellvertretende PD-Chef Andrea Orlando. Der Vorschlag ist umstritten.

Inzwischen ist das Feldkrankenhaus eingeweiht worden, das im Eiltempo auf dem Messegelände der lombardischen Stadt Bergamo, dem Zentrum der Epidemie in der Lombardei, errichtet wurde. "Das als Notbehelf konzipierte Feldkrankenhaus ist inzwischen zu einem echten Spital mit 150 Betten avanciert, die Hälfte davon auf der Intensivstation. Es ist ein Wunder, dass wir in einem so kurzen Zeitraum dieses Krankenhaus errichten konnten", berichtete Sebastiano Favero, Präsident des Verbands der Alpini-Gebirgsjäger-Vereinigung, die an der Errichtung aktiv mitgewirkt hat.

"Die Flexibilität der Alpinjäger und ihre Gewohnheit, in Notstandsgebieten zu arbeiten, hat Wunder gewirkt. Wir haben am 24. März mit den Bauarbeiten begonnen und jetzt ist das Feldkrankenhaus fertig. Hunderte Personen haben ehrenamtlich gearbeitet, um es zu errichten", sagte Favero bei der Einweihung in Anwesenheit des Bürgermeisters von Bergamo, Giorgio Gori und des lombardischen Präsidenten, Attilio Fontana.

Bergamo ist die von der Epidemie in Italien am stärksten betroffene Stadt. 4.500 Tote werden im Raum um Bergamo beklagt. Laut Angaben der lokalen Tageszeitung "L'Eco di Bergamo", die sich auf Zahlen der Gemeinden rund um die Stadt beziehen, sind in einem Monat 5.400 Personen gestorben, 4.500 davon seien auf das Coronavirus zurückzuführen. Das ist etwa ein Drittel aller Covid-Toten in Italien.

Seit Beginn der Pandemie am 20. Februar sind in Italien 69 Mediziner am Coronavirus gestorben, teilte Italiens Ärztekammer am Donnerstag mit. Rund 10.000 Krankenpfleger haben sich bisher infiziert, viele von ihnen liegen auf der Intensivstation.

Die Coronavirus-Epidemie hat auch dem Tourismus in Venedig einen beispiellosen Schlag versetzt. 98 Prozent aller Hotels der Lagune und auf dem Festland sind geschlossen. Von den 3.150 in der Region Venetien sind knapp mehr als 20 offen, klagte der Präsident des venezianischen Hotelierverbands "Federalberghi Veneto", Marco Michielli.

Die Hotels erleben schwierige Zeiten wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die Besitzer, die bereits nach der Flutwelle im Oktober einen Gästeschwund erlitten haben, wurden in die Knie gezwungen. "Noch nie haben wir einen so schwarzen März für den Tourismus in der Region Venetien erlebt. Die Hoteliers bemühen sich, optimistisch zu sein, doch es ist nicht einfach", meinte Michielli laut der venezianischen Tageszeitung "Il Gazzettino" am Donnerstag. Ohne Touristen drohen in Venedig mindestens 10.000 Arbeitsplätze wegzufallen, schätzen Experten.

"Viele Hotels überlegen, ob sie im Sommer überhaupt öffnen können. Wir sind die am stärksten von der Krise betroffene Wirtschaftsbranche. Hotels haben als erste in dieser Krise geschlossen und werden als letzte öffnen", sagte Michielli. Wegen des Produktionsstopps werden allein in Venetien 110.000 Saisonarbeiter in der Touristikbranche ihre Arbeit verlieren. Auch am Gardasee sind fast alle Unterkünfte gesperrt.

Besorgt sind auch die Hotels an der Adria-Küste. In Jesolo sind fast alle der 360 Hotels mit 6.000 Mitarbeitern geschlossen. "Es gibt keine Sicherheit für die Zukunft. Sollte der Tourismus neu starten, rechnen wir mit Einbrüchen von über 50 Prozent. Damit ein Hotel offen halten kann, braucht man jedoch eine Mindestzahl an gebuchten Zimmern, ansonsten können wir die Mitarbeiter nicht zahlen. Einen Einbruch der Einnahmen von 50 Prozent können wir nicht verkraften", sagte der Präsident des Hotelierverbands von Jesolo, Alberto Maschio.