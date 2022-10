Italien Messerattacke in Mailänder Supermarkt: Toter und Verletzte

Fußballer Marí (links) unter den Verletzten (Archivbild) Foto: APA/AFP

E in 46-jähriger Italiener hat in einem Supermarkt in einem großen Einkaufszentrum in Assago bei Mailand auf mehrere Leute eingestochen. Vier Personen wurden verletzt, ein Kassier des Supermarkts erlag seinen schweren Verletzungen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Ermittler schlossen laut ersten Erkenntnissen einen terroristischen Hintergrund bei dem Täter aus.