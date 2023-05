Giro Roglic triumphiert als erster Slowene beim Giro d'Italia

Primoz Roglic gab das Rosa Trikot nicht mehr her Foto: APA/AFP

D er ehemalige Skispringer Primoz Roglic hat am Sonntag als erster Slowene den Radklassiker Giro d'Italia gewonnen. Auf der 21. und letzten Etappe ließ sich der 33-Jährige das am Vortag im Bergzeitfahren eroberte Rosa Trikot nicht mehr abjagen, brachte es in Rom sicher ins Ziel. Das letzte Teilstück ging an Sprint-König Marc Cavendish, der Brite feierte in seiner letzten Italien-Rundfahrt einen emotionalen Sieg. Der 38-Jährige wird mit Saisonende seine Karriere beenden.