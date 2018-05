Zwei Tote und 20 Verletzte bei Zugsunglück .

Bei einem Zugsunglück in der Nähe von Turin sind in der Nacht auf Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen, darunter der 61-jährige Lokführer. Weitere 20 Personen wurden verletzt, drei davon schwebten in Lebensgefahr, berichteten italienische Medien. Ein Regionalzug war an einem Bahnübergang mit einem litauischen Sattelschlepper zusammengestoßen. Der Triebwagen und zwei Waggons entgleisten.