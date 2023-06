Fußball Italienische Erstligisten buhlen um Tabakovic

Tabakovic ist auch in Italien begehrt Foto: APA/EXPA/MAX SLOVENCIK

F ußball-Bundesligist Austria Wien könnte im kommenden Transfer-Sommer mit Haris Tabakovic einen Schlüsselspieler verlieren. Gleich drei italienische Erstligisten buhlen um den Schweizer Stürmer, der in 37 Pflichtspielen 18 Tore schaffte, berichten italienische Medien. Zu ihnen zählt der Tabellenachte Fiorentina, der vor dem Conference-League-Finale gegen West Ham United am Mittwoch in Prag bereits an die Stärkung des Kaders für die kommende Saison denkt.

Auch die Serie-A-Aufsteiger Genoa und Frosinone Calcio sind an einer Verpflichtung des Angreifers interessiert, der im Sommer 2022 von Austria Lustenau zur Wiener Austria gekommen war und dort noch bis Sommer 2025 unter Vertrag steht. Kontakte seien bereits zum Manager des 28-Jährigen aufgenommen worden, hieß es.