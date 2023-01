Italiens ehemaliger Torjäger Vialli mit 58 Jahren gestorben

Werbung

Der frühere Stürmer war zuletzt ab 2019 Delegationsleiter der italienischen Nationalmannschaft und damit auch Assistent von Teamchef Roberto Mancini. Die beiden ehemaligen Teamkollegen hatten Italien 2021 zum Europameistertitel geführt. Mitte Dezember hatte sich Vialli eine Auszeit genommen, um seine Krebserkrankung zu behandeln, der er nun erlag.

Vialli war bei Cremonese groß geworden und hatte seine größten Erfolge bei Sampdoria Genua (Meister 1991, Sieg im Europacup der Cuspieger 1990), Juventus Turin (Sieg Champions League 1996, UEFA-Cup 1993 und Meister 1995) sowie Chelsea (Cupsieger 1997, Europacup der Cupsieger 1998) gefeiert. In der italienischen Nationalmannschaft erzielte er in 59 Länderspielen 16 Tore. Bei der Heim-WM 1990 wurde er mit der Squadra Azzurra Dritter. Nach seinem Rücktritt als Spieler blieb Vialli in England und trainierte Chelsea und Watford.

"Ich bin zutiefst traurig", sagte der Chef des italienischen Fußballverbandes (FIGC), Gabriele Gravina, in einer Mitteilung am Freitag. "Ich habe bis zuletzt gehofft, dass er ein weiteres Wunder vollbringen könnte. Doch mich tröstet die Gewissheit, dass das, was er für den italienischen Fußball und das blaue Trikot getan hat, nie vergessen sein wird", ergänzte der Verbandspräsident. Am kommenden Spieltag hat die FIGC eine Schweigeminute vor allen Spielen der Serie A angeordnet.

"Wir werden deine Tore nicht vergessen, deine legendären Fallrückzieher, die Freude und die Emotionen, die du der gesamten Nation in der Umarmung mit Mancini nach dem Gewinn des EM-Titels geschenkt hast", sagte Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni. "Aber wir werden vor allem den Menschen nicht vergessen."

Auch seine ehemaligen Vereine würdigten Vialli. "Du hast uns viel gegeben, wir haben dir viel gegeben: Ja, es war Liebe, gegenseitig, unendlich. Eine Liebe, die nicht sterben wird, heute, mit dir. Wir werden dich weiter lieben und verehren", schrieb Sampdoria in einem emotionalen Statement. Juventus ehrte Vialli als "Champion, Legende und großartigen Menschen. Ein Teil von uns und unserer Geschichte."