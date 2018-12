2019 hat in Samoa schon begonnen .

Am anderen Ende der Welt hat das Jahr 2019 begonnen. Von den rund 7,5 Milliarden auf der Erde feiern die Menschen in dem Südsee-Staat Samoa als erste Neujahr - 13 Stunden vor Österreich. Wie in den vergangenen Jahren begleitete ein gewaltiges Feuerwerk über der Hauptstadt Apia für Einwohner und viele Touristen den Jahreswechsel.