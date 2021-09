Edelstahl-Partikel in verunreinigten Moderna-Dosen .

Bei den Verunreinigungen in Corona-Impfdosen von Moderna in Japan handelt es sich um Edelstahl-Partikel. Diese dürften kein Gesundheitsrisiko darstellen, erklärte das Gesundheitsministerium am Mittwoch. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es keine Hinweise darauf, dass zwei Todesfälle im Zusammenhang mit der betroffenen Charge stehe. Eine formelle Untersuchung zur Todesursache der beiden Männer müsse dies aber noch bestätigen. Gegenwärtig geht man von einem Zufall aus.