Jessica Pegula bei French Open chancenlos ausgeschieden

D ie US-Amerikanerin Jessica Pegula hat sich am Freitag sang- und klanglos von den Tennis-French-Open verabschiedet. Die Weltranglisten-Dritte unterlag in der dritten Runde der Belgierin Elise Mertens (Nr. 28) in 1:22 Stunden mit 1:6,3:6. Mit der 29-Jährigen ist bereits die vierte Spielerin der Top Ten ausgeschieden. Damit wartet Pegula weiter auf einen Halbfinaleinzug im Einzel bei einem der vier Grand-Slam-Turniere.

Die an Nummer neun gesetzte Russin Darja Kasatkina machte mit der US-Amerikanerin Peyton Stearns mit 6:0,6:1 in 55 Minuten kurzen Prozess.