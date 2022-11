Jihadistenmiliz "Islamischer Staat": Anführer getötet

Werbung

Die Echtheit der Botschaft ließ sich zunächst nicht überprüfen. Sie wurde aber über die üblichen Kanäle der Extremisten in den sozialen Medien verbreitet.

Wer hinter dem Kampfnamen Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi steckte, wurde bisher nicht bekannt. Er war im März zum Anführer ernannt worden. Er folgte auf Ibrahim al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi, der im Februar bei einem US-Militäreinsatz im Nordwesten Syriens getötet worden war. Nach Angaben aus Washington sprengte sich dieser selbst in die Luft, um nicht für seine Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Die USA begrüßten den Tod des IS-Chefs. Das teilte der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, John Kirby, mit. Der IS-Experte Hassan Hassan zweifelte indes an der Echtheit der Nachricht. Jihadisten hätten den Tod ihrer Anführer und Kommandanten schon häufig vorgetäuscht, um den Druck durch Geheimdienste und Sicherheitskräfte zu verringern.

Der IS hatte 2014 weite Teile des Iraks und Syriens unter seine Kontrolle gebracht. Über die Staatsgrenzen hinweg rief Al-Baghdadi ein Kalifat aus mit sich selbst an der Spitze. Irakische und internationale Streitkräfte beendeten 2017 die international als brutal verurteilte Herrschaft der Islamisten im Irak.

In Syrien wurde der IS im März 2019 besiegt. Seitdem wird die Miliz für Anschläge verantwortlich gemacht, etwa in Afghanistan, wo sie zu den Feinden der seit 2021 herrschenden radikal-islamischen Taliban gezählt werden. IS-Zellen sind aber in beiden Ländern weiter aktiv. Beobachter warnen davor, dass die Jihadisten ihren Einfluss wieder ausweiten könnten.