Rundenrekord Jorge Martin holt MotoGP-Pole in Australien

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der Spanier Martin fuhr in Australien einen Rundenrekord Foto: APA/sda

J orge Martin auf Ducati startet Sonntagfrüh beim Grand Prix von Australien in der MotoGP-Klasse von der Pole Position. Der Spanier schaffte in 1:27,767 Minuten auf Phillip Island einen Rundenrekord. Neben ihm wird der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (Honda) in das 18. und drittletzte Rennen der Saison steigen. Die MotoGP ist erstmals seit 2019 wieder in Melbourne zu Gast.