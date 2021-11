Neues "Schütz Art Museum" in Engelhartszell wird eröffnet

Im oberösterreichischen Engelhartszell wird morgen, Samstag, ein neues Kunstmuseum eröffnet. Das "Schütz Art Museum" ist ein Privatmuseum, errichtet vom Sammler und Kunsthändler Josef Schütz. 4,5 bis 4,7 Mio. Euro habe das in dreizehneinhalb Monaten Bauzeit errichtete Gebäude an der Donaulände ingesamt gekostet, erzählte der Bauherr am Freitag bei einer Presse-Preview. Die ersten Ausstellungen zeigen die Highlights seiner Sammlung sowie zeitgenössische chinesische Kunst.