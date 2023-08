Schutzraum für Obdachlose in Wien an neuem Standort

Der Wechsel sei erfolgt, weil die Räume in Josefstadt primär für den Betrieb des Tageszentrums ausgelegt seien, hieß es. "Gemeinsam mit unserer Partnerorganisation Wiener Rotes Kreuz können wir hier dieselbe Kapazität anbieten und durch die räumliche Nähe zum Tageszentrum 'Das Stern' auch einen Aufenthalt untertags für die Nutzer:innen anbieten", wurde Bereichsleiter Markus Hollendohner zitiert. Um das veränderte Angebot bestmöglich an die Nutzerinnen und Nutzer zu vermitteln ist ab der Nacht auf Donnerstag an beiden Standorten ein Nachtbetrieb geplant. Am neuen Standort soll es neben dem Aufenthalt auch die Möglichkeit geben, sich auszuruhen.

Der Wechsel des Standortes soll zudem von einer Ausweitung der Info-Kampagne des FSW begleitet werden. "Wir bekommen weiterhin rückgemeldet, dass die aktuelle Situation noch nicht bei allen obdachlosen Menschen bekannt ist. Daher haben wir gemeinsam mit der Polizei Wien als weitere Maßnahme die wichtigsten Informationen zusammengetragen", so Hollendohner. Verteilt werden sollen die Flugblätter von den Straßensozialarbeiter-Teams sowie Mitarbeitern der Partnerorganisationen. Das sind erneut Verhaltensempfehlungen, wie etwa nicht allein an entlegenen Orten im geschlossenen Schlafsack zu nächtigen, aber auch eine Zusammenfassung jener Stellen, an die man sich mit ermittlungsrelevanten Hinweisen wenden kann und natürlich auch, wo es aktuell in Wien zusätzliche Schutzräume gibt", so Hollendohner, der von einer Auslastung von 90 Prozent in den Nachtquartieren sprach.

In Wien kam es im Sommer bisher auf drei brutale Angriffe auf Obdachlose, die in zwei Fällen mit dem Tod der Opfer endeten. Am 12. Juli war ein Mann erstochen auf einer Parkbank am Handelskai in Wien-Brigittenau aufgefunden worden. In Wien-Leopoldstadt wurde eine Frau mehr als eine Woche später durch Stiche und Schnitte schwer verletzt. Zuletzt kam es in der Nacht auf den 9. August zu einer Messerattacke in Wien-Josefstadt, wobei der Mann seinen Verletzungen erlag. Aufgrund der ähnlichen Verletzungsmuster, Tatzeiträume sowie der Opfergruppe, geht das Landeskriminalamt (LKA) von einem Zusammenhang zwischen den Attacken und einer Täterschaft aus.