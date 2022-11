Jubel Skandinavisches EM-Frauen-Finale Dänemark gegen Norwegen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Dänischer Jubel im EM-Semifinale gegen Montenegro Foto: APA/AFP

D ie Teams von Dänemark und Norwegen bestreiten am Sonntag in Laibach in einem skandinavischen Duell das Finale der Handball-EM der Frauen. Die Däninnen setzten sich am Freitag in ihrem Semifinale gegen Montenegro 27:23 (14:10) durch, die Norwegerinnen agierten bei ihrem 28:20 (12:11) gegen Frankreich vor allem nach der Pause souverän. Zwischen Montenegro und Frankreich geht es um Bronze. Rang fünf ging durch ein 37:32 (21:16) gegen die Niederlande an Schweden.