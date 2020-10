Ex-Freundin mit Tod bedroht - Festnahme .

Zu einem Cobra-Einsatz ist es am Freitagabend in Judenburg (Bezirk Murtal) gekommen. Ein 22-Jähriger hat seine frühere Freundin über einen Messenger Dienst im Internet mit dem Tod bedroht. Bei der Festnahme in seiner Wohnung leistete der Mann, der auch ein Foto einer Faustfeuerwaffe verschickt hatte, keinen Widerstand. Die Polizei stellte eine Schreckschusspistole sicher. Die Einvernahme des Mannes wurde am Samstag noch fortgesetzt, hieß es vonseiten der Polizei.