Bernadette Graf bei EM in Lissabon im Kampf um Bronze .

Österreichs Chance auf eine Medaille bei den Judo-Europameisterschaften in Lissabon ist am Sonntag vorerst aufrechterhalten worden. Bernadette Graf schaffte es in der Klasse bis 78 kg nach einem Freilos, einem Sieg gegen die Montenegrinerin Jovana Pekovic und einer Niederlage gegen die Kosovarin Loriana Kuka in die Hoffnungsrunde, in der sie gegen die Niederländerin Marhinde Verkerk gewann (jeweils Ippon). Nach 17.00 Uhr ging es gegen die Französin Audrey Tcheumeo um Bronze.