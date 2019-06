Hegyi noch mit Chance auf Europaspiele-Bronze .

Österreichs einzige Hoffnung auf eine Einzelmedaille bei der Judo-EM im Rahmen der Europaspiele in Minsk heißt Stephan Hegyi. In der Gewichtsklasse über 100 kg besiegte der Wiener am Montag nach einem Freilos den Deutschen Sven Heinle, musste sich im Kampf um den Poolsieg aber dem Niederländer Henk Grol geschlagen geben. In der Hoffnungsrunde benötigt Hegyi nun zwei Siege für Bronze.