ÖJV-Ass Borchashvili bei Grand-Slam-Turnier in Mongolei 2.

Werbung

"Es ärgert mich, dass ich gegen Lee zu spät in den Kampf gefunden habe. Erst am Schluss habe ich so gekämpft, wie ich mir das vorgenommen hatte", war Borchashvili ob der Finalniederlage enttäuscht. Trost kam von ÖJV-Headcoach Yvonne Bönisch: "Shamil war heute vor allem kämpferisch bravourös, und er hat sich auch taktisch gegen Rechtskämpfer schon viel besser präsentiert als noch bei der EM. Wir können mit diesem Auftakt in die Olympia-Qualifikation absolut zufrieden sein."

In der Mongolei fehlten mit Michaela Polleres, Katharina Tanzer und Daniel Allerstorfer gleich drei ÖJV-Judoka wegen Corona-Infektionen.