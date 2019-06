Österreichs Mixed-Team holte in Minsk Judo-EM-Bronze .

Österreichs Judokas haben am Dienstag bei den Europaspielen in Minsk im Mixed-Teambewerb Bronze geholt, und damit auch EM-Bronze. Im entscheidenden Duell mit den Niederlanden gab es ein 4:2. Davor war die ÖJV-Equipe mit einem 4:2 gegen Deutschland in das Viertelfinale gekommen, in dem es ein 1:4 gegen Weißrussland gab. In der Hoffnungsrunde gab es ein 4:1 gegen Serbien und den Sieg gegen "Oranje".