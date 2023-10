Konflikte Jüdische Gemeinde warnt vor Angriffen auf Menschen

Die israelische Fahne war vom Stadttempel in Wien gerissen worden Foto: APA/MAX SLOVENCIK

Werbung

A ngriffe gegen israelische Fahnen in Wien, Salzburg oder Linz verfolgt die jüdische Gemeinde in Österreich zunehmend besorgt. "Die Gewaltbereitschaft, die jetzt gegen Sachgegenstände gerichtet ist, kann schnell auf Menschen umschwenken", warnte etwa Elie Rosen, Präsident der Jüdischen Gemeinde in Graz, im heutigen "Standard". Auch Oberrabbiner Jaron Engelmayer von der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Wien sieht Angriffe auf Menschen als möglichen nächsten Schritt.