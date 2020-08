Van Aert - Sieg zum Auftakt der Dauphine .

Der belgische Radprofi Wout van Aert bleibt nach der Corona-Pause in Topform. Am Mittwoch gewann der Jumbo-Visma-Fahrer den Auftakt des stark besetzten Criterium du Dauphine und feierte im August seinen bereits dritten Sieg. Mit einem beeindruckenden Sprint am Schlussanstieg hielt er den Südafrikaner Daryl Impey (Mitchelton-Scott) und den Kolumbianer Egan Bernal (Ineos) in Schach.