Die Leichen der Eltern (beide 19) und des Dreijährigen wurden nach Polizeiangaben vom Donnerstag auf einer einsamen Straße bei Willowra entdeckt. Ihr Auto, mit dem sie nicht mehr weiterkamen, stand vier Kilometer entfernt.

Die Siedlung liegt etwa 300 Kilometer nördlich von Alice Springs, der einzigen größeren Stadt im australischen Outback. Die Temperaturen in dieser Region, wo kaum jemand unterwegs ist, liegen tagsüber aktuell bei mehr als 40 Grad. Die Behörden vermuten, dass sich die Familie nach einer Autopanne dazu entschied, zu Fuß nach Hilfe zu suchen und dann verdurstete.

Nach einem zwölf Jahre alten Buben, der möglicherweise ebenfalls im Auto saß, wird noch gesucht. Die Familie war am Freitag vergangener Woche zuletzt gesehen worden. Damals machte sie sich in Willowra auf den Weg zu einer langen Autofahrt in Richtung Melbourne, das mehr als 2.500 Kilometer entfernt liegt.