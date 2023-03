ICE Hockey League KAC eliminiert VSV mit Overtime-Sieg im ICE-Viertelfinale

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Der KAC durfte am Ende über den Halbfinal-Einzug jubeln Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

E ine teils mitreißende Eishockey-Saison des VSV hat am Freitag ein jähes Ende gefunden. Die Villacher mussten sich im ICE-Viertelfinale dem Erzrivalen KAC mit 1:4 beugen. Spiel fünf der "best of seven"-Serie entschieden die Klagenfurter am Freitag auswärts mit 3:2 nach Verlängerung für sich. Jeweils auf 3:2 stellten die Vienna Capitals und HCB Südtirol. Die Capitals setzten sich in Innsbruck mit 4:1 durch, Bozen fertigte die Black Wings Linz zu Hause mit 7:1 ab.