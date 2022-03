KAC gegen Bozen als Überraschungsduell um Viertelfinaleinzug

Im vergangenem April hat sich der KAC gegen Bozen mit 4:1-Siegen durchgesetzt und neben dem 32. österreichischen Meistertitel auch die Titelverteidigung in der ICE geschafft. Nun geht es in den Partien am Mittwoch, Freitag und eventuell Sonntag darum, die Saison zu retten und zum achten Mal in Serie ins Viertelfinale einzuziehen.

Die Klagenfurter befinden sich allerdings im Tief. Mit fünf Niederlagen in Folge sind sie von Platz drei noch aus den direkten Aufstiegsplätzen gefallen, dreimal blieben sie dabei ohne Torerfolg. Hoffnung dürfen sie aber aus der Rückkehr der Leistungsträger Thomas Koch und Nick Petersen schöpfen. Koch steht am Mittwoch erstmals seit Mitte Dezember wieder im Aufgebot. Johannes Bischofberger fehlt hingegen noch.

"Auch wenn es sehr spät in der Saison ist, so denke ich, dass wir jetzt in jedem Fall das Potenzial haben, ins Rollen zu kommen", meinte KAC-Verteidiger Martin Schumnig. "Wir sind gut vorbereitet, nahezu vollzählig, jetzt heißt es, das auch aufs Eis zu bringen, dann haben wir in den kommenden Wochen alle Möglichkeiten."

Graz und Znojmo stehen einander erstmals in einem Play-off gegenüber. Das Antreten der Grazer war nach einem Coronacluster bis zuletzt unsicher, am Dienstag kam dann aber Grünes Licht.

Unabhängig davon schreibt die Liga den ICE-Teams ab sofort keine regelmäßigen Covid-Tests mehr vor. Hierbei gehe man entsprechend den von der Bundesregierung verordneten allgemeinen Regelungen vor, hieß es auf Nachfrage. Bei einem Durchimpfungsgrad von 99 Prozent unter den Spielern gebe es aber bei Nicht-Geimpften und natürlich bei etwaigen Symptomen weiterhin umfassende Testreihen, betonte die Liga.

Ähnlich hält es die Fußball-Bundesliga. Tests sind aufgrund der aktuellen Verordnung nur für Spieler und Betreuer verpflichtend, die nicht die 2G-Regeln erfüllen. In der Praxis würden die Clubs dennoch regelmäßig und flächendeckend testen, versicherte ein Ligasprecher. Ein vorgeschriebenes Intervall für die Testungen gebe es aber nicht. Lediglich bei einem Infektionsfall müssten laut Präventionskonzept alle Kontaktpersonen der roten Gruppe (Spieler und Betreuer) getestet werden. Innerhalb dieser seien laut Liga-Angaben 93 Prozent geimpft und weitere fünf Prozent von Corona genesen.