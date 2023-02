Eishockey KAC nach Sieg in Linz vor Viertelfinal-Aufstieg

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Der KAC hatte allen Grund zum Jubeln Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D er KAC steht vor dem direkten Aufstieg ins Viertelfinale der ICE-Eishockeyliga. Die Klagenfurter gewannen am Sonntag das Duell gegen einen direkten Konkurrenten um den Platz in den Top 6 bei den Black Wings Linz mit 4:2. Der Rekordmeister geht mit vier Punkten Vorsprung auf die Linzer in die letzten zwei Runden und hat zudem noch ein Nachtragsspiel. Die Vienna Capitals haben die K.o.-Runde trotz einer 3:5-Heimniederlage gegen Tabellenführer Südtirol ebenfalls in Reichweite.