Brand im Koralmtunnel: Arbeiter unverletzt gerettet .

In der Tunnel-Baustelle des Koralmbahn ist es am Samstag zu einem Brand gekommen. Gegen Mittag begann ein Tunnelbagger in der Südröhre der Baustelle im Bereich der Gemeinde St. Paul im Lavanttal aus bisher unbekannter Ursache zu brennen, wie die Polizei mitteilte. Die Arbeiter, die sich zu diesem Zeitpunkt im Tunnel befanden, konnten alle unverletzt instzt ins Freie gelangen.