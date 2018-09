Fußballer erlitt Herzstillstand während Spiels .

Bei einem Fußballspiel in Finkenstein am Faaker See im Bezirk Villach-Land hat am Sonntagabend ein 23-jähriger Spieler einen Herzstillstand erlitten. Wie die Polizei berichtete, brach er auf dem Platz plötzlich bewusstlos zusammen. Der Mann wurde reanimiert und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.