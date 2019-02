Hund über Stiege geworfen: Fünf Monate bedingt .

Wegen Tierquälerei, Sachbeschädigung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt ein 27-jähriger Kärntner zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Mann hatte einen Chihuahua in einen Sack gesteckt und über eine Stiege geworfen, das Tier erlitt einen Kieferbruch. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.