Mann mit Motorsäge bei Maturafeier .

Ein unerwartetes Ende hat in der Nacht auf Freitag eine Maturafeier in Döbriach am Millstätter See genommen. Laut Polizei betätigte sich ein Unbekannter mit einer laufenden Motorsäge als Partycrasher, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, allerdings richtete der Mann mit dem Werkzeug Sachschaden an.