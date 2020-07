Maskenpflicht in Tourismusorten tritt in Kraft .

Präventiv wird in Kärntens Tourismus-Hotspots ein verpflichtendes Tragen von Mund-Nasen-Schutz eingeführt. Die Auflage gilt räumlich und zeitlich begrenzt in genau definierten Bereichen von Velden, Pörtschach, Krumpendorf sowie St. Kanzian am Klopeiner See. Hier muss ab Freitag von 21.00 bis 2.00 Uhr auf Straßen, Parkplätzen und Promenaden eine Maske getragen werden.