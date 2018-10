Eine Obduktion hatte eindeutig ergeben, dass die Messerstiche, die sie erlitten hatte, die Todesursache waren. Für die beiden Kinder der Frau sei gesorgt, nähere Informationen zu ihnen gab es von der Polizei mit Verweis auf die Privatsphäre nicht. Zu der Tat war es am Sonntagabend in der Wohnung der Frau gekommen. Bei einem Streit hatte der 33-jährige Villacher auf seine Exfreundin eingestochen. Sie wurde schwerst verletzt ins Klinikum Klagenfurt gebracht und notoperiert, starb aber am späten Montagnachmittag. Der 33-Jährige war nach der Tat geflüchtet, er wurde später in seiner Wohnung "in beeinträchtigtem Zustand" aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht.