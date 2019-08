"Die dem Gericht vorliegende Indizienkette begründet den dringenden Tatverdacht des Mordes", sagte Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl auf Anfrage der APA. Geständnis gibt es bisher keines.

Die 31-jährige, dreifache Mutter war in der Nacht auf Samstag tot in ihrer Badewanne in einem Mehrparteienhaus in Feffernitz, Gemeinde Paternion (Bezirk Villach-Land) gefunden worden. Nachbarn hatten gegen 1.15 Uhr Alarm geschlagen, weil sie Lärm gefolgt von Stille vernahmen. Der Verdächtige wurde am Sonntag festgenommen, der erste Verdacht hat sich inzwischen offenbar erhärtet.

Am Montag wurde die Verhängung der U-Haft beantragt, am Dienstag folgte das Landesgericht diesem Ansinnen der Anklagebehörde. Ob der 35-Jährige der Vater des ungeborenen Kindes ist, wird mittels DNA-Abgleich geklärt.

Die Frau lebte allein mit ihren drei Kindern in der Wohnung. Der älteste Sohn (9) wird nun von der Großmutter betreut. Die zwei kleineren Kinder, ein dreijähriger Bub und ein vier Jahre altes Mädchen, wurden bei ihrem leiblichen Vater untergebracht.