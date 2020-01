Pkw-Lenker stieß Fußgänger nieder: Ein Toter .

Ein Russe ist am Samstag in Arnoldstein in Kärnten bei einem schweren Verkehrsunfall im Dreiländereck ums Leben gekommen. Er war zusammen mit zwei anderen Männern zu Fuß unterwegs und wurde von einem Pkw-Lenker erfasst. Während der Russe noch an der Unfallstelle starb, wurden seine beiden Begleiter verletzt. Laut ersten Informationen der Polizei handelt es sich um drei Berufskraftfahrer.