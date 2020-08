Polizei stoppt Geisterfahrer nach 30 Kilometern auf A2 .

Ein 57-jähriger Kärntner ist am Dienstagabend rund 30 Kilometer weit als Geisterfahrer auf der Südautobahn (A2) in Kärnten unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 21.10 Uhr mit seinem Auto in St. Andrä im Lavanttal falsch auf die Autobahn aufgefahren und fuhr in Richtung Klagenfurt - auf der Fahrbahn, die eigentlich nach Wien führt.