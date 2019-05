Sieben Jahre Haft wegen 33-fachen Missbrauchs .

Ein 41-jähriger Behindertenbetreuer ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dazu wird er in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Der Mann hatte drei damals sechs bis zehn Jahre alte Buben vielfach missbraucht. Er nahm das Urteil an, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab.