Tscheche starb bei Motorradunfall .

Ein 40-jähriger Tscheche ist am Montag bei einem Motorradunfall auf der Großglockner Hochalpenstraße in Kärnten ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, dürfte der Biker den Kurvenverlauf in einer Kehre falsch eingeschätzt haben. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte rund 30 Meter über steiles Gelände in die Tiefe. Alle Reanimationsversuche durch die Einsatzkräfte verliefen erfolglos.