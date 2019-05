Kräfte der Hauptfeuerwache Villach kamen der Entenmutter und ihren 13 Kücken, denen der Rückweg durch eine Lärmschutzwand versperrt war, zur Hilfe.

Als das Team der Hauptfeuerwache Villach auf der Rennsteiner Straße im Stadtgebiet anrückte, fanden sie die sichtlich verschreckte Entenmutter mit ihren Jüngsten vor einer Schutzwand, die Lärm von den benachbarten Bahngleisen abhalten soll, laut schnatternd an. Mit Unterstützung der Polizei wurde die Landesstraße abgesichert und dann die Küken vorsichtig eingesammelt und in eine Kunststoffwanne gegeben, schilderte Oberbrandmeister Alexander Scharf. Am Ufer der Drau wurde die Entenfamilie wieder in die Freiheit entlassen.