Vor Gericht Kärntner Reiterhofbesitzer wegen Vergewaltigung verurteilt

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Der 62-Jährige bekannte sich vor dem Schöffensenat nicht schuldig Foto: APA

W eil er vier jugendliche Mädchen sexuell belästigt und eines davon vergewaltigt haben soll, ist am Freitag ein 62-jähriger Kärntner am Landesgericht Klagenfurt zu 30 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Der Reiterhofbesitzer soll sich an der Tochter seiner Lebensgefährtin vergangen haben - und an drei Mädchen, die Pferde bei ihm gemietet oder eingestellt hatten. Der Mann bezeichnete die Vorwürfe als erlogen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.