Van der Bellen als Pate bei Hundetaufe des Bundesheers .

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag anlässliches eines Besuchs im Militärhundezentrum des Österreichischen Bundesheeres in Kaisersteinbruch die Patenschaft von acht Rottweiler-Welpen übernommen. Mit dem Umhängen der Hundedienstmarke traten die zehn Wochen alten Vierbeiner offiziell ihren Dienst beim Bundesheer an.