Kanutinnen Schwarz/Lehaci über 500 m Zwölfte .

Die Flachwasser-Kanutinnen Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz haben am Dienstag bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio im Kajak-Zweier über 500 m Endrang zwölf belegt. Nachdem sie als Sechste ihres Semifinales den Aufstieg in den Endlauf um zwei Ränge bzw. 2,278 Sek. verpasst hatten, wurden die beiden Oberösterreicherinnen im B-Finale Vierte. Olympiasiegerinnen wurden die Neuseeländerinnen Lisa Carrington und Caitlin Regal vor Polen und Ungarn.