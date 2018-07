Weiterer Feuerwehrmann bei Waldbrand getötet .

Im Kampf gegen einen riesigen Waldbrand in Kalifornien ist ein weiterer Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Er wurde bei Löscharbeiten am östlichen Rand des sogenannten Ferguson-Feuers im Zentrum des US-Bundesstaates von einem fallenden Baum getroffen und starb noch am Unfallort, wie die Polizei von Mariposa County am Sonntag (Ortszeit) bei Facebook mitteilte.