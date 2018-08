Rekord-Waldbrand breitete sich weiter aus .

Im Norden Kaliforniens hat sich der größte jemals in dem US-Westküstenstaat registrierte Waldbrand weiter ausgebreitet. Das als "Mendocino Complex" bezeichnete Feuer zerstörte bis Dienstag nach Angaben der Behörden rund 120.000 Hektar Land. Dies entspricht in etwa der Fläche der Großstadt Los Angeles. Auch in vielen anderen Teilen Kaliforniens kämpften Tausende Einsatzkräfte gegen Waldbrände an.